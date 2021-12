Uyuşturucu bağımlısı gencin hayatı "Anne Ben Geldim" projesiyle değişti Arkadaşlarının ‘Bir defadan bir şey olmaz’ diyerek uyuşturucuya alıştırdıkları Yılmaz Mete Ö., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen “Anne Ben Geldim” projesi kapsamında uyuşturucudan kurtuldu

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Osmaniye’de arkadaşlarının "Bir defadan bir şey olmaz" diyerek uyuşturucuya alıştırdıkları Yılmaz Mete Ö., yaklaşık 7 yıl önce başladığı uyuşturucudan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hayata geçirilen “Anne Ben Geldim” projesiyle kurtuldu. ‘Ben kurtuldum’ diyerek gençlere seslenen Yılmaz Mete Ö., gençlerin “Bir kereden bir şey olmaz” sözüne kanmamaları gerektiğini söyledi.

Osmaniye merkez Alibekirli Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden 32 yaşındaki Yılmaz Mete Ö., yaklaşık 7 yıl önce arkadaş ortamında uyuşturucu kullanmaya başladı. Arkadaşlarının "Bir defadan bir şey olmaz" diyerek uyuşturucuya başlattıkları Yılmaz Mete Ö.’yü annesi ve babası bir an olsun yalnız bırakmadı. Evlatlarının uyuşturucu batağından kurtulması için yıllarca her yolu deneyen anne Sevgi ve baba Süleyman Ö.’nün hayatı, narkotikten bir komiserin aramasıyla değişti. Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’un öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk tarafından hayata geçirilen “Anne Ben Geldim” projesi kapsamında ailenin kapısı çalındı. Yılmaz Mete Ö.’nün anne ve babasıyla evlerinde görüşen Cenk Ocaktürk, ailenin 3 çocuğundan ikincisi olan evlatlarının uyuşturucu bataklığından kurtulmasına yardımcı oldu. Anne ve babasına uyuşturucuyu bıraktığına dair söz veren Yılmaz Mete Ö., uyuşturucuya arkadaş ortamında başladığını, şimdi de uyuşturucu bataklığından kurtulduğunu söyledi.

Oğlunun uyuşturucu kullanmaktan ellerinin nasır bağladığını ifade eden anne Sevgi Ö., “Önceden sırtına, başına çok önem verirdi. Alırdı, giyerdi şimdi o da yok. Günlerce banyo yapmıyordu. Sadece onu düşünüyordu. Yoksa günde birkaç defa duş alan bir çocuktu, çok temiz bir çocuktu. Şimdi çok değişti. Kendisine önem vermiyor. Ben baktığım zaman yüreğim bir tuhaf oluyor. Uyuşturucudan bu elleri nasır oldu. Şimdi tırnakları falan düzelmiş. Ne güzel bir çocuktu, gözleri masmavi” diye konuştu.



“Ben oğluma kavuştum, Allah herkese de oğluna kavuşmayı nasip etsin”

Narkotik Şube Müdürlüğünden gelen bir telefonla hayatlarının değiştiğini söyleyen baba Süleyman Ö., “Uyuşturucu konusunda ben yıllarca oğlumun peşindeydim. Kesinlikle arkasını bırakmadım. Uzun yılar sıkıntı çektim, mücadele ettim. Hep mücadele ettim. Sağ olsun narkotik bana bu konuda çok destekçi oldu. Çok yardımlarını gördüm. Allah razı olsun hepsinden. Oğlum da bana söz verdi. Artık arkadaş ortamından ve bu illetten kurtulmak için müdürüne de bana da söz verdi. Bundan sonra artık kullanmayacağım diye yemin etti. Emniyet teşkilatında görevli başta müdürüm olmak üzere, personel arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben oğluma kavuştum, Allah herkese de oğluna kavuşmayı nasip etsin. Ben bundan sonra inşallah, aile olarak çok huzurlu bir şekilde yaşayacağım. Kendisi de bana çok iyi niyetli söz verdi. 'Bundan sonra sana layık bir evlat olarak yaşayacağım, senden de çok özür diliyorum' dedi. Ben de oğlumu kutluyorum. Bundan sonra inşallah hep beraberiz, bizleri kesinlikle hiç üzmeyecek. Biz bu süreç içerisinde sağa sola koştururken narkotikten bir komiser aradı, 'Süleyman Bey sizi müdürümle beraber ziyarete geleceğiz' dedi. Onların tuttukları altın olsun, Allah’ım onlara uzun ömürler versin” dedi.



“Ne annemi ne babamı ne kardeşimi, hiçbir şeyi gözüm görmüyordu”

Uyuşturucuya arkadaş ortamında başladığını belirten Yılmaz Mete Ö., “Uyuşturucuya arkadaş ortamında başladım. Arkadaşlar ilk başta bir kere ile bir şey olmaz, bir kere ile ne olacak, iç dediler. Oysa bu uyuşturucuya bir kere ile başlanıyor. Tüm anne ve babaların evlatları da inşallah benim gibi kurtulur. Narkotik müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Komiserim evimize gelip bizlere yardımcı oldu. Ailemi ve beni bu illetten kurtardı. Herkesin evladı da inşallah kurtulur. Evi gözüm görmüyordu. Ne annemi ne babamı ne kardeşimi, hiçbir şeyi gözüm görmüyordu. Bu hırsızlık yaptırabiliyor. Adam vurdurabiliyor. Bütün kötü şeylere sürüklüyor. Aileme bu illete kesinlikle bulaşmayacağıma söz verdim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, eline bir buket çiçek alan Yılmaz Mete Ö., narkotik ekipleri eşliğinde evine gitti. “Anne ben geldim” diyerek evin kapısını çalan Yılmaz Mete Ö.’yü anne Sevgi ile baba Süleyman Ö. karşıladı. Anne ve babanın evlatlarına sarıldığı sırada duygusal anlar yaşanırken, baba Süleyman Ö., “İşte seni her zaman böyle bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.