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Uyuşturucudan 'Anne Ben Geldim' projesiyle kurtuldu

DHA

Uyuşturucudan 'Anne Ben Geldim' projesiyle kurtuldu


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, Yılmaz Mete Ö. (32), arkadaşlarının 'bir defadan bir şey olmaz' deyip alıştırdığı uyuşturucudan, 'Anne Ben Geldim' projesiyle kurtuldu. Proje sayesinde psikolojik destek alan Yılmaz Mete Ö., "Tüm evlatlar da inşallah benim gibi kurtulur" dedi.
Merkez Alibekirli Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yılmaz Mete Ö., yaklaşık 7 yıl önce arkadaşlarının 'bir defadan bir şey olmaz' sözleriyle uyuşturucuya başladı. Yılmaz Mete'nin uyuşturucudan kurtulması için, anne Sevgi ve baba Süleyman Ö. de mücadele etti. 'Anne Ben Geldim' projesi kapsamında, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş öncülüğünde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cenk Ocaktürk´ün katkılarıyla aileye ulaşıldı. Anne Sevgi ve baba Süleyman Ö. ile görüşen Ocaktürk, çiftin 3 çocuğundan 1'i olan Yılmaz Mete Ö.'nün kurtulmasına yardımcı oldu.
PSİKOLOJİK DESTEK
Narkotik ekipleri, Yılmaz Mete Ö.'yü ikna edip uyuşturucuyu bırakması için, psikolojik destek sağladı. Ekiplerin yaklaşık 3 aydır görüşme halinde olduğu Yılmaz Mete Ö., uyuşturucuya arkadaş ortamında başladığını anlatarak, "Bir kereyle ne olacak, iç' dediler. Oysa, uyuşturucuya bir kereyle başlanıyor. Tüm anne ve babaların evlatları da inşallah benim gibi kurtulur. Narkotik müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Komiserim, evimize gelip bizlere yardımcı oldu. Ailemi ve beni bu illetten kurtardı. Herkesin evladı da inşallah kurtulur. Evi gözüm görmüyordu. Ne annemi, ne babamı, ne kardeşimi, hiçbir şeyi gözüm görmüyordu. Bu hırsızlık yaptırabiliyor, adam vurdurabiliyor. Bütün kötü şeylere sürüklüyor. Aileme bir daha bu illete kesinlikle bulaşmayacağıma söz verdim" dedi.
'TEMİZ BİR ÇOCUKTU, ÇOK DEĞİŞTİ'
Oğlunun ellerinin uyuşturucudan nasır bağladığını ifade eden Sevgi Ö., "Önceden üzerine çok önem verirdi. Alırdı, giyerdi, şimdi o da yok. Günlerce banyo yapmıyordu. Sadece onu düşünüyorduk. Yoksa günde birkaç defa duş alan bir çocuktu, çok temiz bir çocuktu. Şimdi çok değişti. Uyuşturucudan elleri nasır oldu" diye konuştu.
'HEP MÜCADELE ETTİM'
Narkotik Şube Müdürlüğü´nden gelen telefonla hayatlarının değiştiğini söyleyen Süleyman Ö., yıllarca oğlunun peşinde olduğunu anlatarak, "Uzun yıllar sıkıntı çektim. Hep mücadele ettim. Narkotik, bana bu konuda çok destekçi oldu. Çok yardımlarını gördüm. Allah razı olsun hepsinden. Artık arkadaş ortamından ve bu illetten kurtulmak için söz verdi. Bundan sonra 'artık kullanmayacağım' diye yemin etti. Emniyet teşkilatında görevli başta müdürüm olmak üzere personel arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben oğluma kavuştum herkesi de Allah oğluna kavuşmayı nasip etsin. Ben bundan sonra inşallah aile olarak çok huzurlu bir şekilde yaşayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-12-06 12:19:59

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