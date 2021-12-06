Vakaların en çok arttığı Osmaniye'de validen tedbir vurgusu



İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA) OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, kentte koronavirüs vaka sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, "Vaka artışlarında maalesef, öncelikli olarak tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz. Tedbirlere uymamız gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım tarihleri arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre Osmaniye 100 binde 600,15 ile en yüksek vaka artışını gösteren iller arasında birinci sırada yer aldı.

`BİZ BÖYLE BİRİNCİ OLMAYALIM, BUNU DEMEYEDİLİM VARMIYOR´

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi Yeni Çarşı içerisindeki koronavirüs tebdirleri denetimine Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, ilde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, koronavirüsle hep birlikte mücadele etmenin gerektiğini ve bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Vali Yılmaz, "Koronavirüs vaka sayısı Osmaniye´de çok yüksek. Biz böyle birinci olmayalım. Bunu demeye de dilim varmıyor. Tedbirlere dikkat edelim istediğimiz bu, başka bir şey değil" dedi.

TEDBİRLERİN GEVŞETİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ

Denetimlerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Vaka artışlarında maalesef, öncelikli olarak hemşerilerimizden tedbirlerin gevşetildiğini görüyoruz. Tedbirlere uymamız gerekiyor. Aşılamada bilindiği üzere Türkiye´de ikinci il durumundayız. Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama maalesef iki haftadır en yüksek seyreden il durumundayız. Bu hepimize çok üzdü, üzüyor. Bugüne kadar çok başarılı getirdik. İnanıyorum ki Osmaniye olarak biz bunu en kısa zamanda toparlayarak düşüşe geçireceğiz ve inşallah bitirene kadar kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu başarabilmemiz için o en iyi olduğumuz günlere tekrar dönebilmek için hepimizin tedbirlere uyuması ve aşılarımızı almamız gerekiyor. Hep beraber bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandıracağız. Tedbirlere uyumaya devam edelim. Aşılarımız olalım" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-06 12:43:48



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