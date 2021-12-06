Hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Yan yatan ambulans trafik ve yunus ekiplerinin desteği ile kaldırıldı

Osmaniye’de hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar başka ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yan yatan ambulans, trafik ve yunus ekiplerinin desteği ile kaldırıldı.

Kaza, Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 80 HD 996 plakalı ambulans ile Y.K. idaresindeki 01 VY 212 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yatarken ambulansın içindeki hasta ile 3 sağlık personeli yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hazır bekletilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentteki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yan yatan ambulans Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteği ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle bulvarda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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