Osmaniye'de yaralı taşıyan ambulans devrildi; 3'ü sağlık çalışanı 4 yaralı

Zinde bir yaşam için 'biyolojik saate' uyun uyarısı!

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, hafif ticari araç ile çarpışan, içinde yaralının olduğu ambulans devrildi. Kazada 3'ü sağlık çalışanı 4 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Musa Şahin Bulvarı Vilayet kavşağında meydana geldi. Kaza yerinden aldığı yaralıyı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne taşıyan H.Y. yönetimindeki 80 HD 996 plakalı ambulans, Yusuf K.´nin kullandığı 01 VY 212 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulanstaki kişi ile 3 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-06 17:18:33



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