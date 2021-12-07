Köy okuluna bağışlanan kitaplar öğrencileri sevindirdi Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından 'Okulların Kütüphanelerine Kitap Desteği' projesi kapsamında Yarpuz İlkokuluna kitap desteğinde bulunuldu

Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından “Okulların kütüphanelerine kitap desteği” projesi kapsamında Yarpuz İlkokulu’na kitap desteğinde bulunuldu. Bağışlanan kitapları tek tek okulun kütüphane raflarına dizen öğrenciler gelen kitaplarla mutlu olduklarını söyledi.

Osmaniye merkez Yarpuz köyünde bulunan Yarpuz İlkokulu’na ““Okulların kütüphanelerine kitap desteği” projesi kapsamında Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği tarafından kitap bağışında bulunuldu. Dernek Başkanı Ferhat Er öncülüğünde dernek yönetiminde görev alan Demet Şen ve Fatma Çelik’in destekleriyle toplanan kitaplar köy okulunda öğrencilere dağıtıldı. Dağıtılan kitapları tek tek okulun kütüphane raflarına düzen öğrenciler bir yandan bağışlanan kitapların sevincini yaşarken bir yandan da zenginleşen kütüphanelerinin mutluluğunu yaşadı.

Osmaniye genelinde bulunan okullara kitap desteklerinin devam edeceğini ifade eden Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği Ferhat Er, “Dernek yönetimi olarak temin ettiğimiz kitaplarımızı Yarpuz İlkokulu’nda öğrencilerle birlikte kütüphane raflarına düzdük. Osmaniye genelinde kitapsız okul kalmasın diye bir proje başlattık. İnşallah her okula kitap desteğinde bulunacağız. Bütün öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

Gelen kitapları kütüphane raflarına düzdüklerini belirten öğrenciler ise dağıtılan kitaplarla mutlu olduklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.