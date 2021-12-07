Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 29 Kasım 06 Aralık tarihleri arasında 44 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 50 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 321.61 gram eroin, 98.62 gram metamfetamin, 20.35 gram bonzai, 10.17 gram esrar, 66 adet yeşil reçeteye tabii hap, 3 bin 100 lira para ile 2 adet tüfek ele geçirildi.

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