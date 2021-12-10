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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de yüksek kesimler beyaza büründü

İHA

Osmaniye’de yüksek kesimler beyaza büründü

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yaylaları beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası’nda vatandaşlar, bir yandan kardan adam yaparken bir yandan da kartopu oynamanın keyfini çıkardı.
Osmaniye’de kent merkezinde önceki günlerde etkili olan yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kavurucu sıcaklarıyla nam salan Osmaniye’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası’nda vatandaşlar, bir yandan kardan adam yaparken bir yandan da kartopu oynamanın keyfini sürdü.
Yaylanın beyaza büründüğünü ifade eden vatandaşlar, kardan adam yaparak karın tadını çıkardıklarını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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