Amanoslar'da PKK'lı teröristlerin sığınağı tespit edildi

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Amanoslar bölgesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

İI Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 Aralık'ta, Amanoslar bölgesinde 'Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı Operasyonu' kapsamında arama çalışması yaptı. Operasyonda, terör örgütü PKK üyelerinin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, toprağa gömülü 5 plastik varil içinde çok sayıda yaşam malzemesi bulundu. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, malzemeler ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-10 13:55:11



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