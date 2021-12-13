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"Türkiye’de nadir araçlardan" dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı Osmaniye'de 20 yıllık otomobil 145 bin liraya alıcısını bekliyor

İHA

"Türkiye’de nadir araçlardan" dediği otomobilini 145 bin liradan satışa çıkardı Osmaniye'de 20 yıllık otomobil 145 bin liraya alıcısını bekliyor

Osmaniye’de oto galeri işletmecisi Ali Yılmaz, 88 bin kilometrede olan 2001 model Tofaş marka otomobilini “Türkiye’de nadir araçlardan” diyerek 145 bin liradan satışa çıkardı. Otomobilin satın alınıp kullanılacak bir araç olmadığını belirten Yılmaz, değer bilen, hevesi olan bir insana satmak istediklerini söyledi.
Osmaniye’de 6 yıldır oto galeri işletmeciliği yapan Ali Yılmaz, 2001 model Tofaş marka otomobilini lüks otomobil markalarının 2010 yılı ve sonrasında piyasaya sürdüğü araçlarına eş değer bir fiyattan satışa çıkardı. Otomobilin ilk sahibinin araca gözü gibi bakmasından dolayı araçta çizik dahi bulunmazken, 88 bin kilometredeki otomobilini “Türkiye’de nadir araçlardan” diyerek 145 bin liradan satışa çıkaran Yılmaz, bu araca heves eden insanların bu parayı vereceğini ifade etti.

“Aracın şu an değeri 145 bin liradır”
Araca hevesi olan insanların bu fiyata satın alacağını söyleyen oto galerici Ali Yılmaz, “Aracım 88 bin kilometrede 2001 model doğandır. Ezik, çizik ve güneş yanığı kesinlikle yoktur. Aracı kesinlikle dükkanın içerisinden çıkarmıyoruz. Türkiye’de nadir olan araçlardan birisidir. Biz bu işin keyifçisiyiz ama aracımı da değer bilen birisine satmak isterim. Aracın şu an değeri 145 bin liradır. Araç için telefonlarım da susmuyor. Araca talep çok görülüyor. Aracın iç etiketleri, motor etiketleri, koltuklar her şeyi 2001 yılından kalma gibi duruyor. Kesinlikle oynanmış bir araç değildir. Koltuklarında yırtık, deforme gibi şeyler kesinlikle yoktur. Aracımda nokta kadar ezik, çizik kesinlikle bulamazlar. Bu aracı keyifçisi alır. Zaten satın alınıp kullanılacak bir araç değildir. Değer bilen bu araca hevesi olan insanlar alır” diye konuştu.

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