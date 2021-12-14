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PKK sığınağında ele geçirilen patlayıcılar kontrollü olarak patlatıldı Patlama anı jandarma kamerasına saniye saniye yansıdı

İHA

PKK sığınağında ele geçirilen patlayıcılar kontrollü olarak patlatıldı Patlama anı jandarma kamerasına saniye saniye yansıdı

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden “Eren Kış2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta ele geçirilen patlayıcılar patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren Kış2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı” operasyonu devam ediyor. Operasyonlar kapsamında ‘Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda patlayıcı ele geçirildi.
Ele geçirilen patlayıcılar jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama anı jandarma kamerasına saniye saniye yansırken havaya yükselen dumanlar patlayıcının miktarını gözler önüne serdi.

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