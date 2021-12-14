Osmaniye’de asayiş uygulamalarında 8 adet silah ele geçirildi

Osmaniye'de yapılan uygulamalarda 3’ü av tüfeği 5’i tabanca olmak üzere 8 adet silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 0612 Aralık tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 69 şahıstan 9'u tutuklandı.
Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 26 adet 9mm tabanca fişeği, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 çalıntı motosiklet,33,89 gram metamfetamin, 21,38 gram bonzai, 1,77 gram kokain, 6,83 gram esrar, 4,25 gram fubinica ile 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.