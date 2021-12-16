Amanoslarda 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
Osmaniye'de, Jandarma Komutanlığı Komando Timlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı "Eren Kış2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında, Amanos Dağları'nda arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Timlerin tespit ettiği bir sığınakta, terör örgütüne ait 180 kilogram patlayıcı bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.