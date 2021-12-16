Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek

DHA

Akşener: Sakinlikle seçime gidilecek


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, "Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak" dedi.
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Osmaniye´de esnaf ziyaretinde bulundu. Parti otobüsüyle geldiği Atatürk Caddesi'nde, yağmur altında çıktığı sandalye üzerinden vatandaşlara seslenen Akşener, 24 aydır il il, ilçe ilçe esnaf gezdiğini kaydetti. Akşener, gerçek dertleri ve problemleri siyasetçilerin diliyle kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladığını belirterek, "Milletin sesi dedik, milletin sesi olduk. Bıkmadan, usanmadan bu dükkanların içindeki kimi zaman neşeyi, kimi zaman hüznü, kimi zaman gözyaşını birlikte paylaştık. Dolayısıyla tam 2 yıldır geziyorum. Bu 2 yılda işsiz gençlerle karşılaştık. Bu iki yılda 82 puan alıp atanamamış öğretmenlerle, 'ayısı dayısı' olan atanmış, ama 82 puanla atanamamış devlet memuru adayı kardeşlerimle karşılaştım. Akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen kadınlarla karşılaştım. EYT'lilerle, çiftçiyle karşılaştık. Asla kavga etmeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz. Onu istiyor herkes, çünkü bakın kavga üzerinden birbirimizle dövüşerek oy almak çok kolay. Oculuk, buculuk üzerinden oy almak çok kolay ama siz birbirinizle kavga ederseniz, makulün dışına çıkarsanız, 5 maaşlı danışmanlar 15'e çıkar ama senin oğlun işsiz kalmaya devam eder" dedi.
İKTİDAR PARTİSİNİ YERMEDİM, KENDİ PARTİMİ ÖVMEDİM
Esnaf gezilerinde hiçbir zaman propaganda yapmadığını belirten Akşener, "Sandıkta, o helal oylarınızla ve demokrasiyle bu harami düzeni siz değiştireceksiniz. Ben bugün girdiğim dükkanların hiçbirinde dün olduğu gibi bugün de iktidarı yermeyeceğim. 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Oylarınıza elbette talibiz. Seçim geldiğinde bizim arkadaşlarımız da gelecekler, sizi ikna edecekler. İkna edebilen oy alacak ama yapmaya çalıştığım şey şu; bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum, gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim. Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak" diye konuştu.
Meral Akşener, daha sonra cadde üzerinde esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi. Ardından Cevdetiye Belde Belediyesi'ni ziyaret eden Akşener, Belediye Başkanı Mehmet Özer ile görüşmesinin ardından Kadirli ilçesine hareket etti.DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-12-16 14:53:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele ...
PKK sığınağında ele geçirilen 180 kilo patlayıcı kontrollü olarak patlatıldı Patlama anı jandarma kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER PKK sığınağında ele geçirilen 180 kilo patlayıcı ...
Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele ...
Amanoslarda 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslarda 180 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı Omzunun üzerine kamera, cep telefonu, modem ve kulaklık yerleştiren şahıs suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı Omzunun ...
Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı Osmaniye’de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobili sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı Osmaniye’de hasta ...
Kadirli Devlet Hastanesi 6. seviye dijital hastane oldu
YEREL HABERLER Kadirli Devlet Hastanesi 6. seviye dijital hastane ...
Uyuşturucu ve silah takasına polis baskını Osmaniye’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu ile silah takası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve silah takasına polis ...
Yangında evleri küle dönen aile yardım bekliyor Osmaniye’de mutfak tüpünden çıkan yangın sonucu evleri tamamen küle dönen aile kendilerine uzanacak olan yardım elini bekliyor
YEREL HABERLER Yangında evleri küle dönen aile yardım ...
Babasıyla kavga eden iki amcasını silahla vurdu
YEREL HABERLER Babasıyla kavga eden iki amcasını silahla vurdu
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Osmaniye’de asayiş uygulamalarında 8 adet silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Osmaniye’de asayiş uygulamalarında 8 adet silah ele ...
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaralandı
PKK sığınağında ele geçirilen patlayıcılar kontrollü olarak patlatıldı Patlama anı jandarma kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER PKK sığınağında ele geçirilen patlayıcılar kontrollü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.