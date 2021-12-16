Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi (2)

İMHA EDİLDİ
Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta ele geçirilen 180 kilo patlayıcı, bulunduğu yerde kontrollü olarak imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-12-16 14:54:22
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