Amanoslar'da sığınakta 180 kilo patlayıcı ele geçirildi (2)

Emekli zammı ne kadar olacak?

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İMHA EDİLDİ

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde jandarma komandoların düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınakta ele geçirilen 180 kilo patlayıcı, bulunduğu yerde kontrollü olarak imha edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-16 14:54:22



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