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42 yıldır sabırla cama üfleyen sanatçı Kadirli’de öğrencilerle buluştu Cam üfleme sanatçısı Gümüş, Türkiye’yi karış karış gezip unutulmaya yüz tutmuş sanatı okullarda öğrencilere anlatıyor

İHA

42 yıldır sabırla cama üfleyen sanatçı Kadirli’de öğrencilerle buluştu Cam üfleme sanatçısı Gümüş, Türkiye’yi karış karış gezip unutulmaya yüz tutmuş sanatı okullarda öğrencilere anlatıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı cam üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş, unutulmaya yüz tutmuş olan geleneksel cam üfleme sanatını Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde öğrencilere uygulamalı olarak anlattı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı cam üfleme sanatçısı Harun Veysel Gümüş, Kadirli ilçesinde cam üfleyerek sanatın inceliklerini öğrencilere anlattı. Gümüş, öğrencilere bu sanat hakkında detaylı bilgiler verirken, bu işin püf noktalarını öğretti. Öğrencilere camdan semazen yapımını gösteren Gümüş, camı şekilden şekle geçirdi. Kadirli’de öğrencilere cam üfleme sanatını tanıtan Gümüş, oksijen ve LPG ile çalışan ‘şalama’ diye tabir edilen ocağında ısıttığı boru ve çubuk camları, sabırla şekillendirerek sanat eseri haline getiriyor. Türkiye’nin ünlü cam üfleme ustaları arasında yer alan Harun Veysel Gümüş’ün görsel bir şova dönüştürdüğü çalışmaları öğrenciler tarafından beğeni topladı.
Uygulamaya öğrenciler de katılırken, öğrenciler bir cam çubuğun inanılmaz ölçülerde farklı objeler haline dönüşümü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cam ustası Gümüş, "42 yıldır cam üfleme sanatı ile ilgileniyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde birçok dünya ülkesine giderek de kaybolmaya yüz tutmakta olan geleneksel bu sanatı mümkün olduğunca elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şu anda Kadirli´deyim. Öğrenci arkadaşlara cam üfletiyorum. Camın son derece ince halini ya da uçan halini görmüş olmaları da buna yine vesile olduğum için çok ayrı bir mutluluk. Geleneksel sanat diyorum çünkü bu sanat dünyaya bizim topraklarımızdan Anadolu’dan yayıldı" dedi.

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