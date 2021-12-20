Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ulaşıma kapandı



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,(DHA) OSMANİYE'de etkili olan sağanak, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Köyyeri yolundaki köprünün asfalt yolunda çökme meydana geldi, yol ulaşıma kapatıldı.

Osmaniye´de dün başlayan sağanak etkili oluyor. Bazı caddelerde biriken sular nedeniyle araç trafiğinde aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı Köyyeri köyü yolundaki bir köprüde asfalt çöktü. Köprü duba ve şeritlerle kapatılarak araçların geçişine izin verilmedi. Cevdetiye beldesindeki birçok tarım arazisi ise su altında kaldı. Ekili alanlarda maddi hasar meydana gelirken, gölete dönen alanlar kuşlarla doldu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-12-20 12:24:50



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