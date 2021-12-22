"Başımıza taş yağacak" deyimi gerçek oldu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı Taş yağmuruna evin damında yakalanan kadın: "Korktum merdivenlere zor kaçtım" Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş: "Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Başımıza taş yağacak" deyimi gerçek oldu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı Taş yağmuruna evin damında yakalanan kadın: "Korktum merdivenlere zor kaçtım" Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş: "Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor"

İHA

"Başımıza taş yağacak" deyimi gerçek oldu Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı Taş yağmuruna evin damında yakalanan kadın: "Korktum merdivenlere zor kaçtım" Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş: "Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor"

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yağmur esnasında gökten yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evin damında yakalanan bir kadın "Korktum merdivenlere zor kaçtım" dedi.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli'de 3 gün süren yağmurun ardından Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde gökten siyah renkli yumurta büyüklüğünde taş yağdı. Taş yağmuruna evinin damında güvercinlere yem verirken yakalanan Zahide Dalkıran “Öğlen vaktiydi evin damında beslediğim güvercinlere yem vermek için dama çıktım. O esnada yumurta büyüklüğünde siyah renkli bir şey düşmeye başladı. Merdivenlerin oraya geçtim. Bu siyah taşlar yere düşünce dağılıyordu. Korktum. Bir süre sonra durdu. Dama yağan bu taşları topladım ne olduğunu bilmiyorum, incelenmesini istiyorum” dedi.
Yağmurla birlikte yağan taşları inceleyen Jeoloji Mühendisi Tahsin Öndaş ise, “Gökyüzünden yağdığı iddia edilen maddeyi yüzeysel olarak inceledim. Siyah renkli, kokusuz, kırılgan yapıda taştan daha çok plastiği andıran farklı bir madde. Bazı plastikler çok yüksek ısıda eriyip tekrar donunca bu formu alabiliyor. Zaman zaman oluşan fırtına veya hortumla birlikte yerden kaldırılan bazı maddeler bir başka bölgeye lokal olarak bu şekilde yağabiliyor. Ama yine de bu maddenin detayları olarak laboratuvar ortamında incelenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası’nda kartpostallık görüntüler Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası’nda ...
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Yağmur sonrası sis bulutları ile şelale görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Yağmur sonrası sis bulutları ile şelale görsel şölen ...
Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ...
Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ...
Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de sağanak; köprünün asfaltı çöktü, yol ...
Osmaniye’de yağmur hayatı olumsuz etkiliyor Yağış nedeniyle ekili arazilerde yağmur suyu birikirken, bazı köprülerde çökme meydana geldi
YEREL HABERLER Osmaniye’de yağmur hayatı olumsuz etkiliyor Yağış ...
Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp kaldı Dışı buz kütlesi içi koyu renkli saydam dolu yağması görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Nazar boncuğu şeklinde dolu yağdı, görenler şaşırıp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.