Kara: "Osmaniye için birlikte çalışan güçlü bir meclisimiz var"

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniye Büyümeye Kararlı” projesi kapsamında hayata geçecek olan projeler hakkında belediye meclis üyeleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye konferans salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Kara, kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı ve diğer tüm projeler ile ilgili meclis üyelerine detaylı bilgiler aktardı. Siyasi parti gözetmeksizin Osmaniye için tüm kararların oy birliği ile alındığına değinen Başkan Kara, kazandırılan ve kazandırılacak olan projelerin tamamının Osmaniye için olduğunu söyledi.

Birlik ve berberlik içerisinde olan güçlü bir belediye meclislerinin olduğunu ifade eden Başkan Kadir Kara, “Birlikte yönettiğimiz Osmaniye’mizi Allah’ın izniyle en yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir şehir haline yine birlikte getireceğiz. Biz yola çıkarken yüreğimizi koyduk. Benim sevdam, hayalim, siyasetim, politikam sadece Osmaniye’m. Uzun çalışmalar neticesinde şehrimize birlikte kazandırdığımız ve kazandırmaya devam edeceğimiz bu büyük projeler Osmaniye’nin geleceği için. Şehrimize getireceğimiz yatırımlar noktasında gittiğim her yere çok güçlü gidiyorum. Çünkü kentimiz için birlikberaberlik içerisinde olan çok güçlü bir belediye meclisimiz var. Osmaniye’de ayağımızı basmadığımız yer yok. Hangi caddenin hangi sokağın neye ihtiyacı var çok iyi biliyorum. O sebeple hemşerilerimizin mağduriyetlerini minimum düzeye indirmek için çalışmalarımızı hızlı ve sistemli bir planla yürüteceğiz. Örneğin kazı çalışmalarına başladığımız bölgeyi bitirerek hemen üst yapısını tamamlayıp diğer bölgeye geçeceğiz. Şunu da ifade etmek istiyorum ki bu çalışmalardan kaynaklı muayene bacası, parsel bacası içme suyu bağlantıları noktasında hemşerilerimizin cebinden 1 kuruş para çıkmayacak. Büyüyen ve gelişen Osmaniye’miz için birlikte hareket eden mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilere mensup meclis üyelerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.