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Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı

DHA

Koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü yakalandı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, 6 ay önce koronavirüs tedavisi için götürüldüğü hastaneden firar eden hükümlü A.B. (29), polisin çalışmasıyla yakalandı.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 14,5 yıl hüküm giyen A.B., 6 ay önce cezasını çektiği cezaevinde koronavirüse yakalanınca, tedavi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.B., burada firar etti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri A.B.´nin Esenevler Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı. A.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen A.B., Toprakkale T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-12-24 14:24:52

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