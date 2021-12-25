Sobanın içine gizlenen esrar polisin dikkatinden kaçmadı Osmaniye’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şahıstan 1’i tutuklandı

Osmaniye’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda soğuk havada yanmayan sobaya dikkat çeken ekipler, yaptıkları aramada sobanın içerisine gizlenmiş esrar buldu. Operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde çalışma başlattı. Kadirli ilçesinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, operasyon sırasında soğuk havada yanmayan sobaya dikkat çekti. Yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin ile soba içerisine gizlenmiş halde 2 gram esrar ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., G.A., G.K., M.T., A.Ç. ve Ç.Y. isimli şahıslardan Ç.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürerken bağımlıların uyuşturucu madde için kullandıkları metruk binalarda ekipler tarafından didik didik arandı.

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