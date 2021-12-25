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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de polis ekiplerince durdurulan TIR'da yapılan aramada, 31 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Tuncay K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Diyarbakır´dan yüklü miktarda uyuşturucu maddenin Adana´ya götürüleceği bilgisini alan ekipler, E90 yolunda kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları TIR´da özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yaptı. Valiz içinde, poşetlere sarılı paketler halinde 31 kilo 50 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Tuncay K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2021-12-25 09:32:39



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