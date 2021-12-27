Beyaz örtüyle kaplanan Zorkun Yaylası drone ile görüntülendi Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken beyaz örtüyle kaplanan yayla evleri drone ile havadan görüntülendi

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Osmaniye’de Amanos Dağları’nda yer alan Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, beyaz örtüyle kaplanan yayla evleri drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye merkezde geçen hafta etkili olan sağanak yağışlar yüksek kesimlerde yerini kar yağına bıraktı. Merkeze bağlı Zorkun Yaylası’da kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Soğuk havanın etkisiyle Amanos Dağları eteklerinde oluşan sisler arasında kalan yayla evleri beyaz örtüyle kaplanırken ortaya çıkan renk cümbüşü drone ile havadan görüntülendi. Beyaz örtüyle bütünleşen çatıların kırmızılığı ve doğanın yeşili Zorkun Yaylası’nda seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkarırken kar yağışıyla birlikte sokaklarda biriken karlar da eşsiz manzaralar oluşturdu.

Zorkun Yaylası’nın beyaz gelinliğini giydiğini söyleyen vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte ağaçların süslendiğini çatıların bembeyaz olduğunu ifade ettiler.

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