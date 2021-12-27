Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek Osmaniyeli esnaf, 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye kampanyası başlattı

Osmaniye’de 20 yıldır şalgam işletmeciliği yapan Hüdayi Demirci, 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye kampanyası ile yeni ekonomi modeline destek verdi.

Şalgamcı Hüdayi Demirci, Osmaniye ve Adana’nın sembol içeceği olan şalgam ile yeni ekonomi modeline destek verdi. KadirliOsmaniye yolundaki işletmesinin camına, “1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam bedava” şeklinde afiş asan esnaf, ayrıca kendisine dekont gönderen il dışındaki kişilere de kargo yoluyla şalgam gönderebileceğini belirtti. Demirci, “Türk lirası üzerinde oynanan oyunda 1 dolar 18 lira oldu. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve yeni ekonomik modelle dolar düştü. Bizde bu sürece destek vermek için 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye ediyoruz. Türkiye’nin her iline şalgam göndeririz. Bize dekontunu gönderen herkese şalgam hediye edeceğiz” dedi.

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