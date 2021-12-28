Aslantaş Baraj Gölü'nde balık ölümlerine inceleme



Efendi ERKAYIRAN/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Baraj Gölü'nde yüzlerce balık, kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ile sudan incelenmesi için numune aldı.

Ceyhan Nehri üzerinde kurulu olan Aslantaş Barajı'nın Kadirli ilçesi Kızyusuflu ve Karatepe köyleri arasında kalan bölümündeki gölde kıyıya vuran yüzlerce balığı görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma ekipleri inceleme başlattı. Baraj gölündeki sudan ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alındı. Su örneği Hatay İl Kontrol ve Laboratuvar Müdürlüğü'ne, ölü balıklardan numuneler ise Veteriner Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi. Araştırmanın sonucuna göre, toplu balık ölümlerinin nedeni belli olacak. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-12-28 17:29:14



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