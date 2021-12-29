Osmaniye'de yaban hayvanlarına yem desteği

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Düldül Dağı havzasına yem bırakıldı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı Bahçe DKMP Şefliği ile Düziçi Dağcılık Kulübü üyeleri harekete geçti. Düldül Dağı havzasında DKMP personeli ve kulüp üyeleri tarafından ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları semt pazarı artığı, saman ve ekmekten oluşan 770 kilogram yem bırakıldı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.

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