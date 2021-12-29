Vali Yılmaz: "Bu hepimizin mücadelesi"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, uyuşturucuyla mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini belirterek, "Bu mücadele hepimizin mücadelesidir, bunu ciddiye almak zorundayız. Eğer bu mücadeleyi başladığı yerde bitirirsek başarılı oluruz. Bunun için de bilinçli olmak zorundayız" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadele Konferansı” 15 Temmuz Şehitler Amfisinde gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferans protokol konuşmalarıyla devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, “Türkiye’de ve dünyada malumunuz olduğu üzere uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele çok önemli bir problem. Ülkemizde de maalesef bu sorunla yüzleşiyoruz ve devletimizin bütün kurumları uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için büyük bir enerji harcıyorlar. Fedakârca bir mücadele yürütülüyor” diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelenin herkesin mücadelesi olduğunu ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, “Bu mücadele hepimizin mücadelesidir, bunu ciddiye almak zorundayız. Eğer bu mücadeleyi başladığı yerde bitirirsek başarılı oluruz. Bunun için de bilinçli olmak zorundayız. Nasıl mücadele edeceğimizi iyi bilmeliyiz. Bu anlamda da işin uzmanı arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaları nasıl mücadele edeceğimiz hususunda verecekleri bilgileri dikkatle takip edip uygulamak çok önemlidir. Bağımlılar, aileleri yıkan hayatları karartan bir çıkmazın içine sürüklüyor. Başta yakınları olmak üzere hepimizi yürekten üzen manzaraları yaşıyoruz. Bunları yaşamamak için bitirmek için hep birlikte mücadele etmeli ve hassasiyetle bu işin üzerinde durmalıyız. İlimizde bu konuda ciddi bir mücadele veriliyor, bu mücadelede yer alan bütün arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Geçen yıla göre bu sene daha iyi sonuçlar aldık, her yıl daha iyiye gidelim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel tarafından uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgiler verilmesinin ardından narkotik köpeklerinin katılımcılara sunduğu gösterinin ardından konferans sona erdi.

Konferansa Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel, Narkotik Şube Müdürü Cenk Ocaktürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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