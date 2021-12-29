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Osmaniye'de liseler arası tiyatro yarışması Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu

İHA

Osmaniye'de liseler arası tiyatro yarışması Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu

Osmaniye’de Milli Mücadele Zaferinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “7 Ocak ve Milli Mücadele Konulu” liseler arası tiyatro yarışmasında Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.
Osmaniye Belediyesi’nin organizasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi’nin katkıları ile düzenlenen yarışmada sahne alan tiyatro grupları birinci olabilmek için sahnede hünerlerini sergiledi.
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde yapılan yarışmaya 5 tiyatro ekibi katıldı. Duygu yüklü eserlerin sergilendiği yarışmada Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Kadirli Borsa İstanbul MTA Lisesi ikinci ve Bahçeşehir Koleji üçüncü oldu.
Yarışmanın jüriliğini Mustafa Düzenli, Ahmet Yılmaz, İsmet İpek, Osman Karataş, Muhammet Kürtüloğlu, Bayram Bozyel, Serap Akbaş, Fatma Alaca ile Erkan Korkmaz yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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