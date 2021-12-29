Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza KadirliOsmaniye karayolu üzeri Kırmıtlı köyü civarında meydana geldi. Ali Usta idaresindeki 80 EU 545 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan ve sürücüsü öğrenilemeyen yabancı ülke plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, araç şoförü Ali Usta olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yapan araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza dolayısıyla KadirliOsmaniye karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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