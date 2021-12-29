Osmaniye´de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye´de örgüt saflarında silahlı eylemlere katıldığı belirtildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye´deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen bu ülke vatandaşı H.K., E.C., M.S., H.M., M.K.ve A.H.´yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Suriye´de bulundukları sürede örgüt saflarında silahlı faaliyetlere katıldığı ifade edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-12-29 10:16:31
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