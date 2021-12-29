Kamyonla okul bahçesine taşınan kar, öğrencilerin neşe kaynağı oldu İlkokul öğrencisi mektup yazdı, Başkan Kadir Kara okul bahçesine kamyonla kar yığdı

Osmaniye Belediyesi tarafından Salih Bahçeli İlkokuluna kamyonla taşınan kar, öğrencilerin neşe kaynağı oldu. Okulun bahçesindeki kar tepeciğini gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken, kartopu oynamayı da ihmal etmediler.

Osmaniye Salih Bahçeli İlkokulu öğrencilerinden Yağmur İçaçan, Belediye Başkanı Kadir Kara’ya mektup yazarak okulun bahçesine kar getirilmesini istedi. Öğrencinin mektubuna kayıtsız kalmayan Başkan Kadir Kara, okulun bahçesine kamyonla kar yığdırdı. Teneffüs zili çaldığında okul bahçesinde kar tepeciğini gören öğrenciler yaşadıkları sevincin ardından hep birlikte kartopu oynamaya tutuştular. Arkadaşlarına verdiği sözü yerine getirdiğini ifade eden Yağmur İçaçan, Başkan Kadir Kara’ya teşekkür etti.

“Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden önemli” diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara “Arkadaşlarının ve kendisinin motivasyonunu yükseltmek ve onları mutlu edebilmek adına kızımızın mektup yoluyla ulaşarak talepte bulunması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Yağmur kızımız başta olmak üzere arkadaşlarına, ailesine ve öğretmenlerine bizlere çocuklarımıza kar sevincini yaşatmamıza vesile olduğu için özel olarak teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Okul bahçesinde kar topu oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler ise, Başkan Kara’ya okullarına kamyonla kar getirttikleri için teşekkür ettiler.

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