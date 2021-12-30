Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

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Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında devrilerek yan yatan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. iradesindeki 27 AP 849 plakalı mobilya malzemesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrilip yan yattı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.A. ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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