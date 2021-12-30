Jandarmadan sokak hayvanlarına mama desteği

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına jandarma ekiplerince mama bırakıldı.

Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri harekete geçti. Kar yağışı sonrası beyaza bürünen Zorkun Yaylası’nda bulunan sahipsiz köpekler ekipler tarafından beslendi.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla bölge genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak maksadıyla yemleme çalışmalarına ihtiyaç duyulması halinde devam edileceğini bildirdi.

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