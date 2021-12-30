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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en kısa boylu kadını zatürreden hayatını kaybetti (2)

DHA

Türkiye'nin en kısa boylu kadını zatürreden hayatını kaybetti (2)


TOPRAĞA VERİLDİ
Osmaniye'de, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, 72 santimetreyle Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman için cenaze töreni düzenlendi. Kocaman'ın cenazesi, Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Elif Kocaman, toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2021-12-30 16:36:31

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