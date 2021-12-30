Türkiye'nin en kısa boylu kadını zatürreden hayatını kaybetti (2)

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye'de, zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, 72 santimetreyle Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan Elif Kocaman için cenaze töreni düzenlendi. Kocaman'ın cenazesi, Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Elif Kocaman, toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-12-30 16:36:31



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