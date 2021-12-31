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Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

İHA

Terör operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek

Osmaniye’de düzenlenen operasyonda PKKKCKPYD/YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 9 kişi sınır dışı edilecek.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında PKKKCKPYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yabancı uyruklu 9 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar Cumhuriyet Savcılığı’nca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen 9 şahıs ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’ kapsamında kamu düzeni, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Yapılan idari işlemlerin ardından şahıslar sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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