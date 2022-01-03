Osmaniye aşılamada birinci sırada 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye aşılamada birinci sırada 

DHA

Osmaniye aşılamada birinci sırada 


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, yüzde 87,7 oranla, en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il Osmaniye oldu.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Osmaniye´yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale,  Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.  Kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik geniş kapsamlı denetimler Vali Erdinç Yılmaz´ın katılımıyla aralıksız sürüyor. Dr. Ahmet Alkan Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlerde Vali Yılmaz, koronavirüsle hep birlikte mücadele etmenin gerektiğini, tedbirlere uyulmasının ve aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Vali Yılmaz´ın denetimleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık da yer aldı.
`TÜRKİYE´DE EN İYİ İL OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ
Osmaniye olarak çok iyiye doğru gidildiğini belirten Vali Yılmaz, "Aşılamada Türkiye birincisi olduk. Osmaniyeli hemşerilerime bu hassasiyetlerinden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs oranında da sayısında da Türkiye´de en iyi il olma yolunda ilerliyoruz. Bunu sürdürebilmemiz için bu hassasiyetimizi devam ettirmemiz lazım. Tedbirlere uymaya, aşılarımızı olmaya devam edeceğiz. Osmaniye olarak koronavirüsü ilk bitiren il olacağız, buna inanıyorum. O inançla çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2022-01-03 12:19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye’de korona denetimi Vali Yılmaz: “Aşılamada Türkiye birincisi olduk” “Korona virüs sayısında da Türkiye’de en iyi il olma yolunda ilerliyoruz”
YEREL HABERLER Vaka sayısı yüzde 50 düşen Osmaniye’de korona ...
CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti
YEREL HABERLER CHP Osmaniye İl Başkanı Mehmet Aşık istifa etti
CHP'ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest (2)
YEREL HABERLER CHP'ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il ...
CHP´ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest
YEREL HABERLER CHP´ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il ...
Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye merkezli terör operasyonunda yakalanan 5 ...
Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye merkezli 5 ilde terör operasyonu: 5 kişi ...
Osmaniye’de yeni yılın ilk bebeği “Defne” bebek oldu
YEREL HABERLER Osmaniye’de yeni yılın ilk bebeği “Defne” bebek oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.