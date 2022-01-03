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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisi çaldıklarıyla birlikte yakalandı

İHA

Hırsızlık şüphelisi çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Osmaniye’de yayla evlerinden hırsızlık yapan şahıs çaldığı malzemelerle birlikte jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) merkez ilçe Dereobası köyü Zorkun Yaylası’nda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıs ya da şahısların peşine düşen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın A.C. olduğunu belirledi. Fiziki takibe alınan A.C. uygulama noktasında otomobiliyle durduruldu. Çalınan malzemelerle birlikte yakalanan şahıs uygulama noktasında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.C. adliyeye sevk edildi.

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