Osmaniye’de oryantiring yarışması düzenlendi

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “Mahalli Kurtuluş Bayramı ve Feyzi Ekmen Oryantiring İl Yarışması” düzenlendi.

Oryantiring Federasyonu Osmaniye İl Temsilciliği tarafından Fakıuşağı Mahallesi’nde düzenlenen müsabakalarda her yaştan 150’ye yakın sporcu katılarak mücadele etti. Minik erkekler, minik kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız, genç erkek, büyük erkek ve büyük kadın kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda sporcular zorlu parkurda hedef bulabilmek için kıyasıya yarıştı.

Minik erkeklerde Fikri Kalkan, Mevlüt Kalkan ve Ege Demirel; minik kızlarda İdil Bilge Gürsoy, Bahar Öztürk ve Elanur Meler; küçük erkeklerde Caner Doğanay, Fuat Öztürk ve Metehan Eymen Canik; yıldız kızlarda Yağmur Bakıcı, Fadime Eslem Taşdurmaz ve Zümra Bilaloğlu; yıldız erkeklerde Kerem Hayta, Samet Eren Besili ve Alper Öztürk; genç kızlarda Fatma Nur Tüysüz, Nuriye Nur Dağ ve Sena Nur Algül; genç erkeklerde Çağrı Doğukan Özcan, Kasım Arıtı ve Abdulkadir Sakar; büyük erkeklerde Mehmet Can Güventürk, Uğur Doğan Kök ve Ali Rıza Topçu; büyük Kadınlarda ise Öznur Gökşen Dinç, Sultan Kıyıcı ve Zeynep Gül Teke dereceye giren sporcular oldu.

Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli, “İl müsabakasını Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle düzenledik. Aynı zamanda müsabakaya geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz oryantiring hakemlerimizden Feyzi Ekmen’in adını verdik. Kendisini rahmetle anıyoruz. Müsabakalarının düzenlenmesinde emek veren Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Müsabakada dereceye giren sporcuları tebrik ediyor sporculara başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Feyzi Ekmen adının müsabakaya verilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hatice Ekmen ise Oryantiring İl Temsilcisi Mustafa Köşeli ve ekibine teşekkür etti.

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