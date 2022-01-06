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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de badminton turnuvası düzenlendi

İHA

Osmaniye’de badminton turnuvası düzenlendi

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde “Özel Sporcular Badminton Turnuvası” düzenlendi.
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde badminton turnuvası düzenlendi. Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalara Wh2 ve SL3 kategorilerinde özel sporculardan oluşan 13 sporcu katılım sağladı. Ailelerinde katılım gösterdiği özel turnuvada engelli sporcular hem Badminton oynayıp hem de doyasıya eğlendi.
Turnuvanın ardından dereceye giren özel sporculara ödülleri badminton antrenörleri ve aileleri tarafından verildi.

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