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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma personeli “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

İHA

Jandarma personeli “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi

Osmaniye’nin düşmandan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı bünyesinden görev yapan jandarma personeli “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.
Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmi Osmaniye’de vizyona girdi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevliyken Amanoslar Bölgesinde ‘Eren’ adıyla operasyonel faaliyetler icra eden jandarma personeli de Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” filmini izledi.
Osmaniye Valiliği tarafından organize edilen etkinlikle ilgili, “Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken hainler kahrolsun. Kurtuluşun yüzüncü yılındayız mücadelemiz bitmez, aynı ruh ve şuurla mücadeleye devam edeceğiz, Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. Unutanların kanı kurusun, sizleri asla unutmayacağız. İyi ki varsınız, İyi ki Varsın Eren” ifadelerine yer verildi.

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