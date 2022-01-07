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2023 Açık Hava Müzesi açıldı Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘2023 Açık Hava Müzesi’ törenle açıldı

İHA

2023 Açık Hava Müzesi açıldı Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘2023 Açık Hava Müzesi’ törenle açıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında ‘2023 Açık Hava Müzesi’ törenle açıldı.
Osmaniye Belediyesi tarafından belediye binasının karşına yaptırılan ‘2023 Açık Hava Müzesi’ Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında düzenlenen görkemli törenle açıldı. Türk bayrağına yürüyen ve bayrakla bütünleşen şehitlerin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisin ilk günü yaptığı konuşma, Rahime Hatun’un kahramanlığı gibi tarihe ışık tutmuş anlar yer aldı. Müzenin açılışın ardından müzeyi gezen protokol mensuplarına Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından bilgiler verildi.
Osmaniye’nin sadece kendi kahramanlarını değil Türkiye’nin kahramanlarını unutmayan bir şehir olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, “Kahramanlar vurulunca değil unutulunca ölür sözü, Türkiye'nin dört bir yanında da anlamlı bir söz elbette ama bu sözün en kıymetli olduğu yer, Türkiye'nin terörle mücadelede en fazla şehit verdiği yer olan Osmaniye'dir. Osmaniye sadece kendi kahramanlarını değil Türkiye'nin kahramanlarını da unutmayan bir şehirdir. Bugün açılışını yaptığımız Osmaniye 2023 Açık Hava Müzesi bizim için emek vermekten gurur duyduğumuz bir proje oldu. Tören alanında bayrağımıza doğru yürüyen ve bayrağımızla bütünleşen şehitlerimiz, dualarla açılan gazi meclis ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisin ilk günü yaptığı konuşmada dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine ışık tutan bir fener konumunda. Eserimizde yer alan dioralamaları gezerken Rahime Onbaşı’nın kahramanlığını hatırlayacağız. Türk Bayrağı altında Kore'de şehit düşen 4 Osmaniyeli ve Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olan ve 1968'den itibaren Osmaniye'de görev yapmış olan Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu da aklımıza gelecek, şehitlerimizle gururlanacağız” diye konuştu.
Törene, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Selamettin Beşbaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Günay ve Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve vatandaşlar katıldı.

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