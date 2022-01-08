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Osmaniye’nin kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterisi yapıldı

İHA

Osmaniye’nin kurtuluş yıl dönümünde fener alayı düzenlendi Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterisi yapıldı

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterisi yapıldı.
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “fener alayı” yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Caddesi Mehmet Eminler Konağı’ndan başlayan yürüyüş 2023 Açık Hava Müzesine kadar devam etti. Belediye Mehter Takımı'nın da eşlik ettiği yürüyüşte mehteran takımı tarafından seslendirilen marşlara ellerinde Türk bayrağı ve meşale olan yüzlerce vatandaş eşlik etti.
Yürüyüşe Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri fener alayı yürüyüşünün ardından kurtuluş resepsiyonu ve Osmaniye Musiki Derneği Belediye Korosu’nun konseri ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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