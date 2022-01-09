Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki sürücü öldü

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Efendi ERKAYIRAN/SUMBAS (Osmaniye),(DHA)OSMANİYE'de kullandığı traktörün direksiyon kontrolünü kaybedip, altında kalan Yunus Emre Yeşilyurt (13) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde meydana geldi. Ailesine ait 01 DY 327 plakalı traktörü evlerinin bahçesinde kullanan Yunus Emre Yeşilyurt, geri manevra yaptığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Yeşilyurt'u gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeşilyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Emre Yeşilyurt'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Sunbas Efendi ERKAYIRAN

2022-01-09 15:08:54



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