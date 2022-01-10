Yangında küle dönen evden kurtarılan para ve altınlar sahibini verildi



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin arasından kurtardığı 2 altın bilezik, 3 çeyrek altın, 16 bin TL ve 500 Avro'yu ev sahibine verdi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Koçlu köyünde Mustafa Erdoğan'a ait tek katlı evde çıktı. Evi saran dumanı fark eden Mustafa Erdoğan ve ailesi, dışarıya çıkarak durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, evi saran alevlere tazyikli su sıkarak müdahale etti. Alevleri söndürüp, içeride soğutma çalışması yapan itfaiye erleri, yangından kurtardıkları 2 altın bilezik, 3 çeyrek altın, 16 bin TL ve 500 Avro'yu ev sahibine teslim etti. Ekipler, soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Jandarmanın yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2022-01-10 01:11:23



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