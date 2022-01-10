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Düziçi'nde "Teleferik Satılıyor" tartışması Başkan Alper Öner: “Ben teleferiği falan satmıyorum” “Ökkeş başkanın başlattığı teleferik satılıyormuş algısını kırmak için buradayız” “Ökkeş başkan döneminde çekilen 50 milyon kredi ve 12 milyon 250 bin liralık krediyi ödüyoruz” “Ticari olarak bu teleferik Düziçi Belediyesi’nin bütçesine çok fazla”

İHA

Düziçi'nde "Teleferik Satılıyor" tartışması Başkan Alper Öner: “Ben teleferiği falan satmıyorum” “Ökkeş başkanın başlattığı teleferik satılıyormuş algısını kırmak için buradayız” “Ökkeş başkan döneminde çekilen 50 milyon kredi ve 12 milyon 250 bin liralık krediyi ödüyoruz” “Ticari olarak bu teleferik Düziçi Belediyesi’nin bütçesine çok fazla”

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, eski belediye başkanının ortaya attığı "Teleferik satılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkan Öner, "Eski Başkan birkaç gün önce dedi ki Düziçi’ndeki teleferiği başkan satıyormuş. Öyle bir şey yok. Ben teleferiği falan satmıyorum. Hatta biz yapılanın üzerine ne koyabiliriz, ilçemizi daha güzel hale nasıl getirebiliriz, işsizliği nasıl azaltırız, istihdamı ve üretimi nasıl arttırabiliriz bunların derdindeyiz. Onun için şu an Ökkeş başkanın başlattığı teleferik satılıyormuş algısını kırmak için buradayız" dedi.
Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, önceki dönem Belediye Başkanı Ökkeş Namlı’nın, “Düziçi’ndeki teleferiği başkan satıyormuş” sözlerine karşılık suskunluğunu bozdu. Yapımı devam eden teleferik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Öner, burada gazetecilere açıklama yaptı. “Eski başkan birkaç gün önce açıklama yaptı, Düziçi’ndeki teleferiği başkan satıyormuş” diyerek sözlerine başlayan Başkan Öner, öyle bir şeyin olmadığını teleferiği satmadığını söyledi.
2019 Mart ayında beri yaklaşık 37 milyon lira ödediklerini ifade eden Belediye Başkanı Alper Öner, “Eski başkan birkaç gün açıklama yaptı. Dedi ki Düziçi’ndeki teleferiği başkan satıyormuş. Öyle bir şey yok. Ben teleferiği falan satmıyorum. Hatta biz yapılanın üzerine ne koyabiliriz, ilçemizi daha güzel hale nasıl getirebiliriz, işsizliği nasıl azaltırız, istihdamı ve üretimi nasıl arttırabiliriz bunların derdindeyiz. Onun için şu an Ökkeş başkanın başlattığı teleferik satılıyormuş algısını kırmak için buradayız. Ökkeş başkan döneminde çekilen 50 milyon kredi ve 12 milyon 250 bin liralık krediyi ödüyoruz. Ökkeş başkan bu kredinin sadece üç tanesini ödedi. Yani çok az miktarını o ödedi. 2019 Mart ayından itibaren yaklaşık 37 milyon lirayı biz ödedik” diye konuştu.

“Ticari olarak bu teleferik Düziçi Belediyesi’nin bütçesine çok fazla”
Düziçi Belediyesi’nin teleferiği satmayacağını kesin bir dille yineleyen Başkan Öner, “Ökkeş başkan diyor ki fizibilite raporu hazırlattık. Doğru biz fiziki olarak yapılamaz demiyoruz ki ekonomik olarak belediyemize yük. Bu yükü nasıl azaltırız bu işin için nasıl en az zararla çıkarız bunun derdindeyiz. Ticari olarak bu teleferik Düziçi Belediyesi’nin bütçesine çok fazla. Yani İsviçre’de Alpleri gezerek hayalle yapılacak bir iş değil. Ekonomiyi ortaya koyarsınız gelirimiz ne giderimiz ne ona bakarsanız sonra bir iş yapacaksanız önce kaynağınız kalan kısmına kredi kullanırsınız. Bizim teleferiğimizin tamamı kredi. Tamamı kredi olan işletmelerin kar etmesi zordur. Özet olarak Düziçi Belediyesi teleferiği satmıyor. Ama daha iyi işletebilmek için özel firmalarla görüş alışverişinde bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz” dedi.

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