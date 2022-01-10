Osmaniye’de gözaltına alınan 134 kişiden 13’ü tutuklandı

Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 134 kişiden 13’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 0310 Ocak tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 134 şahıstan 13’ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 49 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 10 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet şarjör, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 3 adet çalıntı bisiklet, 245 gr eroin, 54,26 gram metamfetamin ile 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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