Binanın bodrumundan zeytinyağı hırsızlığı kamerada



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de bir apartmanın bodrumundan 18'er litrelik 17 teneke zeytinyağını çalan 5 şüpheliden 2´si yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Raufbey Mahallesi'nde binanın bodrumuna bıraktığı zeytinyağı dolu 18´er litrelik 17 tenekenin yerinde olmadığını fark eden kişi, polise haber verdi. İhbar üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelilerin K.C. (23), H.K. (26), M.T. (28), M.C. (28) ve O.A. (27) olduğunu belirledi. Şüphelilerden K.C.´nin 34, H.K.´nin 29, M.T.´nin 7, M.C.´nin 10 ve O.A.´nın 15 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden H.K. ve O.A., düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadelerinde zeytinyağlarını tanımadıkları bir kişiye sattıklarını söyledi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-01-13 12:59:53



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