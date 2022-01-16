TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Sancaktepe FK: 0

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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TFF 3. Lig 1. Grup’un 18. haftasında Osmaniyespor FK, evinde Sancaktepe FK’yı 30 mağlup etti.



Stat: 7 Ocak

Hakemler: Erdal Yılmaz xxx, Emre Aslan xxx, Eray Pınar xxx

Osmaniyespor FK: Yağızcan Akyürek xx, Emirhan Subaş xx (Mehmet Sefa Etöz dk. 60 xx), Sinan Altınel xxx (Onur Kızıltaş dk. 33 xx), Burak Temir xxx, Ali Sinan Gayla xxx (Alper Yener dk. 83 ?), Fatih Çakır xx (Yağız Rüştü Aktaş dk. 83 ?), Ahmet Taner Çukadar xxx, Kadir Mert Örentepe xx, Mete Karahan xx, Emrah Öztürk xx, Ahmet Hakan Demirli x (Ali Mevran Ablak dk. 60 xx)

Sancaktepe FK: Halil İbrahim Uçar x, Ahmet Yıldırım xx, Berkay Sizer x, Kaan Yiğit x, Ahmet Özkaya xx, Mert İkisivri x, Doğan Atiz xx (Kerem Kahraman dk. 87 ?), Muhammet Onur Keçeci x, Cemilcan Eryılmaz x (Eyüphan Karakulak dk. 90+3 ?), Ulaş Şimşek xx, Buğra Çebi x (Nuh Samet Tatimli dk. 80 ?)

Goller: Sinan Altınel (dk. 3), Ahmet Taner Çukadar (dk. 28), Ali Sinan Gayla (dk. 44) (Osmaniyespor FK)

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