Kardan kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep yolunda araç kuyruğu dronla görüntülendi (3)



AMBULANS HELİKOPTER YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN HAVALANDI

Mersin'de Suriyeli bir annenin 27 gün önce dünyaya getirdiği ve doğumsal metabolizma bozukluğu rahatsızlığı olan bebek, ambulansla Gaziantep Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ambulans Gaziantep -Adana otobanında mahsur kalınca, Osmaniye 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye iş makineleriyle ekipler sevk edildi. Ancak yolun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, bu kez ambulans helikopter istendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Adana´dan havalanan ambulans helikopter, bölgeye ulaştı. Bir sağlık çalışanı, montuna sardığı bebeği helikoptere taşıdı. Minik bebek, Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye-Gaziantep E-90 otoyolu ile kentin yüksek ilçeleri Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli ve Kadirli´de, yüksek rakımlı yayla ve köylerde mahsur kalanlar için de çalışma başlatıldı. Çalışmalara İl Özel İdaresi, Osmaniye ve Bahçe Karayolları Şefliği ve Osmaniye Belediyesi, greyder ve iş makineleriyle katıldı. Osmaniye AFAD 5 araç ve 20 personel, Karayolları 21 araç ve 60 personel, jandarma 5 araç ve 30 personel, Adana AFAD, 5 araç ve 30 personelle çalışmalara destek verdi.

'BARINMA VE YAKIT İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR'

Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, E-90 oto yolunun Bahçe ilçesi ve Nurdağı arasındaki bölümünün yoğun kar yağışı ile kapanmasından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini, yolda olan vatandaşların da yiyecek, içecek, barınma ve yakıt ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vali Yılmaz, D-400 kara yolu ve otoyolda mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin koordineli bir şekilde aralıksız çalıştığını söyledi.

MAHSUR KALANLAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada Bahçe ilçesinde bulunan 2 yurda otoyolda mahsur kalan vatandaşlardan 440 kişinin yerleştirildiği, yaklaşık 800 civarı aracın da kurtarılarak otoyoldan çıkarıldığı kaydedildi. Otoyolda AFAD tarafından 400 battaniye, Kızılay tarafından 5 bin 500 kişilik kumanya, Bahçe Belediyesi tarafından bin kişilik sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Karda mahsur kalan araçlara 5 bin litre mazot, 5 bin litre de benzin dağıtımına devam edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-01-19 17:02:02



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