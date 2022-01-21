Osmaniye’de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Osmaniye’de 20212022 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 137 bin 162 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Münire Hanım İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Erdinç Yılmaz öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Osmaniye genelinde 137 bin 162 öğrencinin karne aldığını ifade eden Vali Yılmaz, eğitim ve öğretimin ikinci dönemde de aynı heyecan ve istekle devam edeceğini söyledi.

Yarıyıl tatilinde öğrencilere bol bol kitap okumaları gerektiğini hatırlatan Vali Yılmaz, “6 Eylül 2021 tarihinde, 20212022 EğitimÖğretim Dönemi ilimizde de başlamıştı. Bugün 1’inci dönemi tamamlamış bulunuyoruz. 493 okulumuzda, 9 bin 573 öğretmenimizle, 137 bin 162 öğrencimize eğitimöğretim hizmeti verildi. İnşallah ikinci dönem de aynı heyecan ve istekle devam edeceğiz. Ben bu dönemde, Osmaniye'mizin eğitimini daha ileriye götürme gayreti gösteren, en üst yöneticisinden başlayarak, görev yapan bütün personelimizi tebrik ediyorum. Burada ailelerin gayreti önemli, öğrencimizin gayret önemli, okul yönetiminin, öğretmenimizin gayret önemli. Dolayısıyla başarıyı getirecek olan hepimizin gayret göstermesi hepimizin bu işe sahip çıkması gerekiyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri sadece öğretmenimizin ve okullarımızın işi diye asla düşünemeyiz. Hepimizin görevi, hepimizin sorumluluğu ama ben geldiğim günden bu yana gördüğüm Osmaniye'mizde eğitim ve öğretim hizmetlerimizin çok başarılı çok iyi sonuçlar aldığına birçok defa şahit oldum. Ben bu başarıyı sağlayan il milli eğitim müdürümüze, kadrosuna, gerçekten başarılı kahraman olan öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve velilerine çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin 2 haftalık tatil döneminin bol bol kitap okuyarak geçirmeleri en faydalı değerlendirme olacaktır. Ayrıca dinlenmelerini, 2. döneme çok güzel hazırlık yaparak çok başarılı, çok istekli bir şekilde başlayıp başarılı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizle bir arada olmaktan bir kez daha çok mutlu oldum. Öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karne töreni sonrasında Vali Erdinç Yılmaz tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.

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